Вместе с тем сейчас ведется работа над еще одним обменом пленными.

Украина предложила России провести новую встречу на уровне делегаций уже на следующей неделе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, сейчас продолжается "разговор" с российской стороной о продолжении обменов пленными, о которых было договорено во время предыдущих встреч в Стамбуле.

"Сейчас команда работает над еще одним обменом", - сообщил президент.

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Кроме того, по словам Зеленского, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров предложил россиянам провести новую встречу уже на следующей неделе.

"Переговорную динамику надо увеличивать, надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений. Обмен пленными, возвращение детей, прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир", - сказал глава государства.

Переговоры в Стамбуле и ультиматум Трампа

Как писал УНИАН, 16 мая Украина и Россия провели в Стамбуле встречу на уровне делегаций. Планировалось, что это будет начало предметных переговоров о мире, однако россияне лишь повторили свои старые требования капитуляции и пригрозили бесконечной войной.

2 июня состоялся второй раунд переговоров, на который обе стороны должны были привезти конкретные предложения по переходу к режиму тишины на фронте. Однако и на этот раз россияне выдвинули неприемлемые требования, такие как передача четырех украинских регионов России только как условие для начала предметных переговоров о мире.

После того, как всем стало понятно, что РФ не настроена на поиск путей к миру, президент США Дональд Трамп 14 июля выставил России ультиматум: либо Москва и Киев о чем-то договариваются в ближайшие 50 дней, либо по истечении этого срока против России и ее союзников введут новые жесткие санкции.

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