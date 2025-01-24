Вражеская пехота фиксируется в разных частях населенного пункта.

После того, как россияне захватили Нескучное и Времевку, оккупационные войска сосредоточились на поселке Великая Новоселка Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Россияне начали активные штурмы этого населенного пункта. Отмечается, что у врага есть довольно гибкое оперативное пространство для наступательных действий. Наиболее активно пехота противника лезет на восточные окраины поселка. К сожалению, враг имеет определенные успехи в продвижении.

"Враг достаточно долгий период времени осуществлял накопление личного состава для этих маневров, выстраивал фортификации, чтобы там закрепиться, а теперь осуществляет постоянное давление, пользуясь занятыми позициями. Не прекращается давление на южные окраины Великой Новоселки, а также со стороны Времевки уже на западную сторону ВН. Пехота кацапов фиксируется в разных частях населенного пункта, которая осуществляет штурмовые действия группами, в среднем из 10-ти человек. На усиление московиты имеют огневую поддержку в виде техники, авиацию, в частности, вертолетов, а также артиллерию, минометы, дроны...", – говорится в сообщении.

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Авторы отметили, что украинские защитники прилагают максимальные усилия для того, чтобы не дать врагу занять Великую Новоселку. Однако в условиях давления со всех сторон делать это трудно.

"Как будут развиваться события, покажет время, а мы надеемся, что тактическая обстановка, которая сложилась вокруг Великой Новоселки не станет поводом бессмысленных потерь личного состава украинских военных. Ее уже изменить невозможно – слишком поздно", – резюмировали в DeepState.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 23 января, по состоянию на 22:00 на фронте было зафиксировано 119 боевых столкновений с противником. Больше всего – на Покровском направлении. Там агрессор совершил 63 наступательных действия.

Ранее в DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Нововасильевка. Отмечается, что там украинские защитники более месяца в тяжелых условиях, а последние две недели в полном окружении, сдерживали почти целую дивизию врага.

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