Также оккупанты давят на западной стороне от Нескучного.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области. В частности, враг занял северные окраины населенного пункта Нескучное.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что сейчас внимание оккупантов сосредоточено на отрезке Нескучное-Времевка. Враг продолжает активно осуществлять давление в сторону Большой Новоселки определенной паузы и перегруппировки сил.

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"Враг занял северные окраины Нескучного и продолжает отправлять непрерывно пехоту в данном направлении. Недавно кацапы публиковали кадры поднятия флага в том районе, но сообщение о полном занятии села не соответствует действительности, ведь другую часть села держат бойцы Сил Обороны", – говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что также оккупанты давят на западной стороне от Нескучного – из посадок. Кроме того, 15 января во Времевке Донецкой области фиксировались вражеские группы численностью от двух до пяти захватчиков.

"Если московитам удастся накопить на северных окраинах Нескучного определенную группировку и закрепиться, то в очередной раз может повториться ситуация с оставлением бойцов СОУ в неблагоприятной ситуации, как это было в Макаровке", – добавили в DeepState.

Война в Украине: это стоит знать

Россия держит на украинской территории около 600 тысяч оккупантов. При этом Силы обороны Украины в целом насчитывают 880 тысяч человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем в команде избранного президента США Дональда Трампа поняли, что предвыборные обещания об установлении мира в Украине за 24 часа являются невыполнимыми. На окончание войны уйдут месяцы.

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