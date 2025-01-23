В Нововасильевке удалось сдержать врага и выиграть время.

Оборонительная операция в селе Нововасильевка Донецкой области завершена, враг оккупировал этот населенный пункт.

Подробности о боях за село рассказали в проекте DeepState. Отмечается, что украинские защитники из рядов 59 ОМПБр более месяца в тяжелых условиях, а последние две недели в полном окружении, сдерживала почти целую дивизию врага.

"Силы противника, которые осуществляли штурмовые действия на Нововасильевку состояли в основном из подразделений 27 МСД, а именно 433 МСП, 506 МСП, 907 ОРБ. На усиление было отправлено 71 батальон спецназа и группы 24 бригады ГРУ МО РФ. Комплектация каждого вражеского организма составляла от 92%. Для сведений, один из полков проходил восстановление в Авдеевке и за 10 дней восстановил все потери", – говорится в сообщении.

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Авторы акцентируют, что российские захватчики продолжают осуществлять штурмовые действия – уже на Успеновку. Однако в Нововасильевке удалось сдержать врага и выиграть время.

"К сожалению, в Силах Обороны тоже немало погибших, но у кацапов значительно больше. Просто надо не забывать, что за каждой посадкой и селом стоят жизни украинских солдат", – добавили в DeepState.

Война в Украине: это стоит знать

Издание The Telegraph пишет, что Украина первой в мире применила дроны-авианосцы. Отмечается, что рейд украинских морских дронов на "вышки Бойко" в Черном море в начале декабря был действительно выдающейся атакой, ведь это было первое известное применение морского дрона в качестве носителя для FPV-дронов.

Между тем глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если бы завершение войны зависело только от Украины, она могла бы закончиться уже завтра. Отмечается, что украинцы хотят завершения войны, но оно должно привести к справедливому миру.

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