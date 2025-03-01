Возникли пожары, разрушены жилые дома.

Российская армия атакует Украину дронами, в частности под ударами оказались Одесская область и Харьков, сообщается о пострадавших и разрушениях.

Как передает корреспондент УНИАН, вечером в Одессе и Одесской области была объявлена воздушная тревога. В частности, в городе были слышны взрывы. Мониторинговые каналы сообщили, что россияне осуществили пуск ударных дронов типа "Шахед" с аэродрома Приморск-Ахтарск.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

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"Под ударом был Одесский район. В результате атаки и падения обломков загорелся одноэтажный частный дом, предприятие и грузовые и легковые автомобили. Погиб один человек, еще один пострадал", - заявил чиновник.

По его словам, сейчас над ликвидацией последствий атаки оккупантов работают все соответствующие службы.

В социальных сетях люди пишут, что трагедия произошла в городе Черноморск.

Об атаке БПЛА на Харьков также сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, в областном центре несколько прилетов, в частности, в центральной части города, в районе жилой застройки, повреждены жилые дома.

Впоследствии он уточнил, что враг атаковал медицинское учреждение, в котором находятся люди, на месте попадания - пожар.

"Есть еще один прилет, предварительно в Шевченковском районе и снова рядом с жилыми многоэтажками... Прилет прямо напротив многоэтажки, в доме выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется", - подчеркнул городской голова.

Также попадание произошло в Киевском районе возле АЗС, какие разрушения и есть ли раненые, сейчас устанавливается.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате попадания БПЛА произошел пожар на кровле трехэтажного здания. Он уточнил, что все попадания - центральная часть города.

"По обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, один ребенок получил ранение стеклом", - добавил он.

Удары РФ по Украине

Как писал УНИАН, 19 февраля российская армия массированно атаковала Одессу и Одесский район ударными БПЛА. В частности, в Киевском районе Одессы из-за попадания без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов, детская поликлиника и более 500 многоэтажных домов. Кроме того, из-за российской атаки в части Одесского района начались локальные аварийные отключения света. Критическую инфраструктуру тогда переключили на генераторы.

Уже вечером того же дня и в начале суток 20 февраля Одессу снова атаковали БПЛА, в результате чего возникли пожары на крыше заведения общественного питания и в складском здании, повреждены административное здание, автомойка, проезжая часть и частный дом. Без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы. Вследствие обесточивания приостановлена пришлось прекратить работа очистных сооружений. Всего в результате этих ударов без света остались 89500 абонентов.

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