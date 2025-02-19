Повреждены более двух десятков учебных заведений.

Ночью российские оккупанты в очередной раз совершили воздушную атаку по Украине, под ударом находилась Одесса. В городе после атаки дронов было слышно много взрывов, в социальных сетях сообщали о пожарах, дыме и повреждениях медицинского учреждения.

Позже мэр города Геннадий Труханов сообщил, что россияне нанесли массированный удар по густонаселенному району Одессы.

По состоянию на утро в результате вражеской атаки без света и отопления находятся 14 школ и 13 детских садов. Также без света и тепла большой микрорайон жилой застройки - это более 500 многоэтажных домов.

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Также значительные повреждения получила детская поликлиника и детский сад.

Специалисты уже оценивают последствия и определяют, сколько нужно времени на их ликвидацию.

Кроме того, Труханов сообщил об одном пострадавшем, ему оказывают помощь в больнице.

Сегодня те учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей. Будут работать пункты обогрева и пункты несокрушимости.

Напомним, сегодня в Одессе прогнозируют ясную погоду, температура ночью -8°, днем -1°.

Удары России по Украине

Напомним, ночью 16 февраля захватчики прицельно атаковали критическую инфраструктуру Николаева, повредив тепловую электростанцию города. Без теплоснабжения остались десятки тысяч людей.

Вечером 31 января оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар. Много повреждений и разрушений было зафиксировано в охранной зоне ЮНЕСКО.

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