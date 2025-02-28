Россияне по-прежнему используют в этих дронах поршневой двигатель, отметил Криволап.

В последнее время у российских "шахедов" изменился звук, и они кажутся более громкими. Это связано не с модификацией вражеского оружия.

Об этом рассказал в эфире телемарафона аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап. Он отметил, что звук вражеских "шахедов" ощущается более громким, потому что они стали ниже летать.

"Изменился звук, потому что он стал ближе. Эхо стало лучше", – продолжил он.

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Эксперт добавил, что россияне, как и раньше, используют в этих дронах китайский двигатель.

"Это старый двигатель – поршневой. Они его просто скопировали – как смогли, так и сделали. От него требуется, чтобы он мог определенное время лететь, где-то 10-20-25 часов, а потом он может смело "умирать"", – пояснил Криволап.

При этом он обратил внимание на то, что россияне постоянно меняют и модернизируют "шахеды". Поэтому от иранского дрона там уже ничего не осталось.

"Модернизация в направлении улучшения системы навигации. То есть меньшая чувствительность к нашему РЭБу, потому что сначала мы с этим очень эффективно работали. Это улучшение возможной связи на отдельных моделях, если они хотят знать, где был сбит этот "шахед" или даже видеть это место. Они там добавляли. Даже были прилеты "шахедов", которые сбивали – там были элементы Starlink. Это то, что касается связи", – сказал Криволап.

Появились отдельные модели российских "шахедов", в которых есть оптика, и они берут разведданные. Затем их или передают, или эти дроны залетают обратно в Россию, или же в Беларусь:

"Там уже они их ловят и списывают с карточек памяти эту информацию".

Криволап отметил, что россияне будут увеличивать количество и скорость дронов, а также улучшать системы наведения "шахедов". То есть, если сначала была одна специальная антенна типа "Комета", то сейчас уже видели, что оккупанты применяют по четыре или даже восемь.

"Они будут меняться. Мы должны это понимать и разрабатывать свои системы, которые не позволят этим "шахедам" вообще летать над нашими городами", – акцентировал эксперт.

По его словам, что касается противовоздушной обороны против "шахедов", первый вопрос заключается в средствах обнаружения, затем – наведения. И только на третьем месте – средства поражения. Украина серьезно занимается вопросами разработки дронов-перехватчиков, которые летают на значительно более высоких скоростях, чем "шахеды". Работает также над системами инициации подрыва и делает системы наведения малой дальности.

"Думаю, что будущее все же будет двигаться в направлении уменьшения стоимости уничтожения этого "шахеда". По возможности, это может быть и лазерное оружие. Может быть оружие средств сверхвысокой частоты, когда не в луч лазера проецируется, а делается очень мощное микроволновое излучение, которое может вывести саму электронику из строя. Это легкая авиация, которая может закрепить средства поражения и с помощью различных систем находить "шахеды", потом их поражать на каких-то пересекающихся курсах – сверху или сбоку. Думаю, в этом направлении надо двигаться", – резюмировал Константин Криволап.

Атаки дронами по Украине

Россия ежедневно терроризирует мирные города Украины различными видами оружия, начиная от ударных дронов до КАБов, авиационных ракет и другого вооружения.

27 февраля вечером россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины. Ранее глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что из-за попадания "шахеда" было повреждено частное домовладение в Харьковском районе, пострадали два человека. Враг ударил по меньшей мере 12-ю беспилотниками.

Кроме того, под ударом оказалось и Запорожье. Там российский шахед попал в многоэтажку, пострадала 82-летняя женщина.

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