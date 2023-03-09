За сутки силы обороны уничтожили 590 оккупантов. Общие потери врага составляют более 156 тысяч личного состава.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 156120 (+590 за минувшие сутки) человек ликвидировано", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Россияне потеряли в Украине:

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танков - 3441 (+5) единицу;

боевых бронированных машин - 6736 (+13) единиц;

артиллерийских систем - 2465 (+2) единиц;

средств ПВО - 254 (+1) единицы;

автомобильной техники и автоцистерн - 5331 (+1) единица;

специальной техники - 237 (+1) единиц.

На сегодня уничтожено также 488 российских РСЗО, 303 самолета, 289 вертолетов, 2098 БПЛА оперативно-тактического уровня, 18 кораблей и катеров.

Ситуация на фронте по состоянию на 9 марта - что известно

Бойцы ВСУ за минувшие сутки отбили более 110 атак россиян вдоль линии фронта. Главные усилия они сосредоточили на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

При этом украинские защитники нанесли 11 сокрушительных ударов по местам сосредоточения сил и военной техники оккупантов с помощью авиации.

В свою очередь оккупанты нанесли 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из РСЗО.

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