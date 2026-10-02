Украина может использовать только половину своих F-16: президент назвал причину

Киев рассчитывает на перенос части работ по техобслуживанию самолетов на территорию Украины.

Западные истребители F-16 крайне эффективны в борьбе с новыми российскими реактивными дронами. Однако Украина может использовать лишь примерно половину своего авиапарка.

Как объяснил президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times, около половины авиапарка подолгу находится в Европе на ремонте и техобслуживании.

"При этом возвращение некоторых самолетов затягивается настолько, что Украина теряет драгоценное время, когда истребители особенно необходимы для защиты воздушного пространства", - отмечается в статье.

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Киев рассчитывает на помощь западных партнеров в переносе части работ по техобслуживанию на территорию Украины, поскольку размещение самолетов ближе к зоне боевых действий позволило бы быстрее возвращать их в строй.

"Отвечая на вопрос, делают ли партнеры всё возможное, чтобы помочь Киеву, Зеленский сказал: "Недостаточно, конечно, недостаточно"", - пишет FT.

Реактивные дроны РФ - новости

Как заявлял Зеленский, сейчас Силы обороны уничтожают около 57% реактивных дронов и от 85% до 90% беспилотников обычного типа.

При этом Украина в ускоренном режиме разрабатывает скоростной дрон-перехватчик для противодействия реактивным дронам. Зеленский сообщил, что в настоящее время проходят испытания пять моделей таких перехватчиков. К концу октября, по его словам, Украина сможет произвести около 400 единиц одной из этих моделей, тогда как остальные четыре все еще находятся на стадии испытаний.

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