Скрыться пытаются как рашисты, так и коллаборанты.

В районах Изюма и Лимана продолжаются ожесточенные сражения. А тем временем оккупанты и коллаборанты убегают из городов, которые были захвачены Российской Федерацией еще в 2014 году.

Такой информацией поделился глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона. По его словам, скрыться пытаются все: оккупанты, гауляйтеры, члены так называемых "прокуратур" и "комендатур".

"Они складывают вещи награбленные, семьи свои упаковывают и выезжают. И кстати, выезжают даже из городов, оккупированных еще с 2014 года, Луганской области. Мы очень надеемся, что в ближайшее время увидим, как ВСУ смогут пересечь уже реку и начнется уже полномасштабная деоккупация населенных пунктов Луганской области с Кременной, Сватово, Рубежного и так далее", — сообщил Гайдай.

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Далее глава ЛОВА рассказал о ситуации в Кременной: "Оккупанты сбежали, а коллаборанты либо так же сбежали, либо боятся его (флаг Украины, — УНИАН) снимать, потому что понимают, что наступление уже не остановить. И, возможно, это будет не день-два, но в течение недели 100% наши военные зайдут уже, пройдет деоккупация Кременной и потому боятся просто снимать украинский флаг, он до сих пор развевается".

Отдельно Гайдай подчеркнул, что бегство оккупантов — это заслуга ВСУ. Враги сейчас преимущественно пытаются скрыться в Луганску или на территории России.

"Это не 100% бегство (оккупантов, — УНИАН), это 100% работа ВСУ. Нет такого, чтобы они заходили как на парад, идут бои, в Изюме, Лимане ожесточенные бои идут до сих пор, но определенные части российских войск и "Л/ДНР" едут в сторону Луганске, или в сторону сразу России", — добавил Гайдай.

Напомним, ранее глава ЛОВА сообщил, что бойцов ВСУ видели на окраинах Лисичанска. А в Лимане, по словам президента Владимира Зеленского, обязательно будет установлен украинский флаг.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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