США ввели санкции против связанной с Россией теневой финансовой сети

Сеть обрабатывала более 2000 транзакций в день, а общий объем транзакций превысил 91,5 млрд долларов.

США ввели санкции против теневой банковской сети A7, связанной с Россией. Эту сеть, в частности, использовал иранский режим для обхода санкций, говорится на сайте американского Министерства финансов.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против A7 Network как против крупной транснациональной преступной организации.

"Минфин ликвидирует финансовую инфраструктуру, которая позволяет Ирану и другим противникам США обходить санкции, перемещать незаконные средства и подрывать целостность мировой финансовой системы", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Видео дня

Отмечается, что A7 – это теневая банковская сеть, связанная с Россией, которая использует методы отмывания средств для незаконного перемещения огромных сумм денег в обход санкций и других законов в юрисдикциях, где она работает. Возглавляет её молдавский бизнесмен Илан Шор, который находится под санкциями.

В состав сети входит ряд компаний, известных как субагенты, которые используются для маскировки незаконных операций под легитимную торговлю. По состоянию на январь 2026 года сеть обрабатывала более 2000 транзакций в день с общим объемом транзакций свыше 91,5 миллиарда долларов (или примерно 13% внешнеторговых операций РФ в 2025 году).

Санкции против России – последние новости

Украина призвала США ввести санкции против ряда российских организаций, причастных к созданию спутниковой системы "Рассвет". В случае запуска этой сети до конца этого года РФ сможет использовать её для наведения своих ракет и дронов на украинские цели в режиме реального времени.

Также на этой неделе Украина предоставит администрации президента США Дональда Трампа и Конгрессу перечень российских компаний, судов и физических лиц, в отношении которых она хотела бы ввести санкции США в соответствии с новым законом, подписанным президентом Дональдом Трампом.

Вас также могут заинтересовать новости: