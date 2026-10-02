Поражение Южного моста в Киеве: в ISW раскрыли, какое оружие использовала Россия

Это оружие способно пробивать цели из закаленной стали и бетона, нанося большой ущерб мостам, бронетехнике, укреплениям, пилонам.

Российские войска могут использовать кумулятивные заряды на дальнобойных дронах для поражения крупных укрепленных целей, таких как Южный мост в Киеве.

Об этом сообщается в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). "Российские войска могут использовать кумулятивные заряды на своих дальнобойных беспилотниках для поражения крупных укрепленных целей, таких как Южный мост, но такие действия потребуют повторных, точных ударов в течение короткого периода времени, чтобы нанести значительный ущерб", – говорится в отчете.

Аналитики пояснили, что кумулятивный заряд фокусирует взрывную энергию, чтобы лучше пробивать цели из закаленной стали и бетона, нанося больший ущерб мостам, бронетехнике, укреплениям, пилонам и другим конструкциям. Тип боеголовки беспилотника, которую российские войска использовали для поражения моста, пока остается неясным.

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Однако, как говорится в отчете, такие технологические модификации ударного беспилотника "Герань" могут позволить россиянам неоднократно наносить точные удары по подобным конструкциям, что в конечном итоге может нанести значительный ущерб инфраструктуре, такой как Южный мост.

Отмечается, что россияне нанесли удары по Южному мосту в Киеве в рамках кампании по уничтожению украинской экономики и осложнению жизни в столице Украины. В отчете подчеркивается, что удар по Южному мосту является частью более широкой ударной кампании России, направленной на гражданские объекты.

Аналитики отметили, что, по данным российских военных корреспондентов, войска РФ ставят целью нарушить движение транспорта на мостах и поэтому будут продолжать наносить по ним удары.

Удары по Южному мосту

Как сообщал УНИАН, 1 октября два российских беспилотника атаковали Южный мост в Киеве. Попадание пришлось в опорную часть сооружения. Во времяатаки по мосту как раз проезжал поезд метро, пассажиры и машинист не пострадали.

После удара движение метро и наземного общественного транспорта через мост приостановили.

В связи с ночными атаками на Южный мост движение транспорта по нему полностью перекрыто с обеих сторон. Ограничения коснулись и других столичных мостов.

Частично ограничили движение по одной полосе по мосту "Метро" с левого на правый берег. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег. В связи с этим в столице возник транспортный коллапс.

Ранее во время тревог поезда метро не проезжали открытый участок на Южном мосту. Но было принято решение, чтобы метро работало через мост во время желтого уровня угрозы.

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