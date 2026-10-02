Steam устроил большую распродажу: топовые игры отдают за 100 грн и дешевле

Акция продлится ровно неделю, с 1 по 8 октября.

В Steam началась ежегодная осенняя распродажа, которая продлится до 8 октября. В магазине сейчас со скидками доступны более 25 тыс игр и дополнений, причем многие известные проекты можно купить всего за несколько долларов.

Редакция Kotaku изучила предложения и собрала лучшие игры стоимостью до $15. Среди них есть как крупные AAA-проекты, так и популярные инди-игры.

Осенняя распродажа Стим 2026, что купить:

Hitman World of Assassination – 60 грн (−90%);

Left 4 Dead – 45 грн (−80%);

XCOM 2 – 101 грн (−85%);

Portal 2 – 45 грн (−80%);

Deep Rock Galactic – 152 грн (−70%);

Watch Dogs 2 – 45 грн (−95%)

Ori and the Will of the Wisps –37 грн (−90%);

Mirror's Edge Catalyst – 34 грн (−95%);

Control Ultimate Edition– 101 грн (−85%);

Titanfall II – 119 грн (−85%);

The Elder Scrolls V: Skyrim – 64 грн (−90%);

Warhammer 40K: Space Marine 2 – 389 грн (−75%);

Metro Exodus – 79 грн (−90%);

MechWarrior 5: Mercenaries – 94 грн (−75%);

Crusader Kings III – 404 грн (−70%);

Remnant 2 – 259 грн (−80%);

Minecraft Dungeons – 252 грн (−50%);

Assassin’s Creed Odyssey – 183 грн (−80%);

Assassin’s Creed Origins –137 грн (−85%);

Grim Dawn – 79 грн (−85%);

Resident Evil 4 – 300 грн (−75%);

Resident Evil 2 – 240 грн (−80%);

Resident Evil 7 – 269 грн (−60%);

Resident Evil Village – 101 грн (−85%);

American Truck Simulator – 100 грн (−75%);

The Talos Principle 2 – 60 грн (−90%);

Far Cry 6 – 91 грн (−90%);

Borderlands 2 – 97 грн (−75%);

Borderlands 3 – 84 грн (−90%);

GTA IV Complete Edition – 128 грн (−70%);

GTA V Enhanced – 674 грн (−50%);

Half-Life: Alyx –281 грн (−75%);

Subnautica – 199 грн (−75%);

Monster Hunter Rise – 139 грн (−90%);

Quantum Break – 119 грн (−75%);

Total War: Warhammer III – 284 грн (−85%);

Balatro – 260 грн (−20%);

Thronefall – 171 грн (−40%).

Видео дня

Ранее Valve раскрыл график всех распродаж в Steam до середины 2027 года. Компания ежегодно подбирает новые темы для фестивалей, чтобы привлечь внимание к самым разнообразным играм.

Журналисты составили топ-10 лучших игр в Steam, которые можно пройти за один вечер. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.

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