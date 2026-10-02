Steam устроил большую распродажу: топовые игры отдают за 100 грн и дешевле

В Steam началась ежегодная осенняя распродажа, которая продлится до 8 октября. В магазине сейчас со скидками доступны более 25 тыс игр и дополнений, причем многие известные проекты можно купить всего за несколько долларов.

Редакция Kotaku изучила предложения и собрала лучшие игры стоимостью до $15. Среди них есть как крупные AAA-проекты, так и популярные инди-игры.

Осенняя распродажа Стим 2026, что купить: 

  • Hitman World of Assassination – 60 грн (−90%);
  • Left 4 Dead – 45 грн (−80%);
  • XCOM 2 – 101 грн (−85%);
  • Portal 2 – 45 грн (−80%);
  • Deep Rock Galactic – 152 грн (−70%);
  • Watch Dogs 2 – 45 грн (−95%)
  • Ori and the Will of the Wisps –37 грн (−90%);
  • Mirror's Edge Catalyst – 34 грн (−95%);
  • Control Ultimate Edition– 101 грн (−85%);
  • Titanfall II – 119 грн (−85%);
  • The Elder Scrolls V: Skyrim – 64 грн (−90%);
  • Warhammer 40K: Space Marine 2 – 389 грн (−75%);
  • Metro Exodus – 79 грн (−90%);
  • MechWarrior 5: Mercenaries – 94 грн (−75%);
  • Crusader Kings III – 404 грн (−70%);
  • Remnant 2 – 259 грн (−80%);
  • Minecraft Dungeons – 252 грн (−50%);
  • Assassin’s Creed Odyssey – 183 грн (−80%);
  • Assassin’s Creed Origins –137 грн (−85%);
  • Grim Dawn – 79 грн (−85%);
  • Resident Evil 4 – 300 грн (−75%);
  • Resident Evil 2 – 240 грн (−80%);
  • Resident Evil 7 – 269 грн (−60%);
  • Resident Evil Village – 101 грн (−85%);
  • American Truck Simulator – 100 грн (−75%);
  • The Talos Principle 2 – 60 грн (−90%);
  • Far Cry 6 – 91 грн (−90%);
  • Borderlands 2 – 97 грн (−75%);
  • Borderlands 3 – 84 грн (−90%);
  • GTA IV Complete Edition – 128 грн (−70%);
  • GTA V Enhanced – 674 грн (−50%);
  • Half-Life: Alyx –281 грн (−75%);
  • Subnautica – 199 грн (−75%);
  • Monster Hunter Rise – 139 грн (−90%);
  • Quantum Break – 119 грн (−75%);
  • Total War: Warhammer III – 284 грн (−85%);
  • Balatro – 260 грн (−20%);
  • Thronefall – 171 грн (−40%).

Видео дня

Ранее Valve раскрыл график всех распродаж в Steam до середины 2027 года. Компания ежегодно подбирает новые темы для фестивалей, чтобы привлечь внимание к самым разнообразным играм.

Журналисты составили топ-10 лучших игр в Steam, которые можно пройти за один вечер. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.

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