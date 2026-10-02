Названы новые авто, покорившие сердца украинцев

В течение сентября украинцы приобрели 4881 новый автомобиль – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 29%, сообщает "УкрАвтопром".
В то же время, несмотря на охлаждение рынка, некоторые бренды продемонстрировали восходящую динамику. Самой популярной маркой месяца стала Toyota, которая увеличила продажи по сравнению с прошлым годом на 9%. Также выросли продажи Škoda – на 7%, а наибольший рост показала Suzuki (+21%).
Toyota может похвастаться не только первым местом среди брендов, но и победой в рейтинге отдельных моделей – самым популярным новым автомобилем в Украине стал кроссовер Toyota RAV4.
ТОП-10 марок месяца:
- Toyota – 898 шт. (+9%).
- Škoda – 498 шт. (+7%).
- Renault – 413 шт. (-12%).
- Volkswagen – 329 шт. (-55%).
- BYD – 267 шт. (-73%).
- Hyundai – 259 шт. (-25%).
- Suzuki – 210 шт. (+21%).
- BMW – 182 шт. (-50%).
- Mazda – 181 шт. (-26%).
- Nissan – 133 шт. (-1%).
Всего с начала года в Украине было продано 48,6 тысячи новых легковых автомобилей – на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Украинский авторынок – последние новости
С января по август 2026 года украинский автопарк пополнился 154,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Наибольшую долю среди них составили кроссоверы – 54%. Средний возраст этих машин составлял 7,4 года.
Кроме того, в августе украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей, импортированных из Китая, что на 56% меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года. Среди новых автомобилей самым популярным в этом сегменте оказался среднеразмерный кроссовер BYD Sea Lion 06.