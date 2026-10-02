Путин приказал снять все ограничения на удары по Украине, - Зеленский

Путин отдал этот приказ в сентябре.

Российский диктатор Владимир Путин поручил военному командованию отказаться от соблюдения правил ведения войны, и отметил все ограничения на удары по Украине. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал Financial Times, ссылаясь на данные, полученные украинскими спецслужбами.

"Он сказал, что теперь никаких правил нет", – заявил Зеленский, ссылаясь на разведданные, включавшие перехваченные переговоры представителей Кремля.

По словам Зеленского, Путин отдал этот приказ в сентябре, когда Россия начала усиливать воздушные удары по Киеву, атакуя школы, больницы и центры обработки данных. Президент Украины отметил, что удар по школе наглядно демонстрирует, насколько массовым стал выбор подобных целей.

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Зеленский отметил, что на начальном этапе войны Москва в основном наносила удары по энергетическим и военным объектам, на что Украина отвечала аналогичным образом.

Теперь же, по его словам, российские беспилотники не ограничиваются охотой на мирных жителей в Херсоне и Сумах, а атакуют школы, узлы связи и центры обработки данных.

Зеленский заявил, что эти атаки направлены не просто на разрушение инфраструктуры, а на то, чтобы "оказывать давление на людей" и внушать страх посредством непрекращающихся обстрелов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не наносят удары по школам или больницам. Однако видеозаписи из социальных сетей, подлинность которых подтвердила FT, свидетельствуют о том, что удары наносились и по гражданским объектам.

"На обломках беспилотника, найденных на месте удара по киевской школе в четверг и осмотренных журналистами FT, были обнаружены маркировка российских производителей и надписи на русском языке, сделанные от руки. Некоторые детали были произведены в России 28 июля, тогда как другие оказались западного производства", - отмечает издание.

Зеленский отметил, что поскольку Путину не удалось захватить территорию Донбасса, теперь он перешел к тактике "массированных атак и массовых убийств".

"Они не смогли организовать оккупацию, и поэтому теперь устраивают такие же массированные атаки и массовые убийства", – сказал он, назвав эту кампанию попыткой запугать мирных жителей, вынудить их покинуть города и ослабить способность Украины продолжать войну.

Россия готовит массированный удар по украинской энергетике

По данным NYT, Россия этой зимой планирует обрушить на Украину до 1000 ракет, дронов и бомб. Целями должны стать электроподстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные.

Россия намерена остановить три действующие украинские атомные станции, уничтожить до 15 ГВт энергомощностей, и оставить крупные города без света, тепла и воды.

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