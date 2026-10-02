Россия готовится к мощнейшему удару по энергетике Украины: есть угроза для АЭС, - NYT

Россия планирует этой зимой применить до тысячи различных ракет, дронов и бомб против украинской энергетики.

Россия планирует этой зимой методичными ударами обрушить украинскую энергосистему, уничтожив до 15 ГВт энергомощностей, и оставить крупные города без света, тепла и воды. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на перехваченный план, который министр энергетики Украины Денис Шмыгаль две недели назад показал европейским партнерам в Париже.

По словам источников издания, Шмыгаль охарактеризовал документ как российский план, призванный вызвать коллапс энергосистемы посредством методичных атак. В плане речь идет о кампании с применением до 1000 ракет, дронов и бомб. Целями должны стать электроподстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные.

Наиболее тревожно то, что Россия, как указано в документе, намерена остановить три действующие украинские атомные станции, которые являются основой энергетической инфраструктуры страны. Для этого планы предусматривают ракетные удары по открытым распределительным подстанциям, соединяющим станции с сетью и расположенным менее чем в 1,6 км от реакторов.

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Также Москва планирует нанести удар по украинской системе водоснабжения, в частности по насосным станциям и очистным сооружениям, с помощью десятков баллистических ракет и кассетных боеголовок. Ранее РФ не атаковала такие объекты в крупных масштабах. Украинские чиновники неофициально выражают обеспокоенность тем, что у страны ограниченные резервные планы на случай серьезных перебоев с водоснабжением.

Конечная цель россиян – отрезать крупные украинские города от электро-, тепло- и водоснабжения, что может спровоцировать гуманитарный кризис. Киев, Харьков и Одесса названы главными целями. Речь идет о сокращении электроснабжения в этих городах на 90%, уменьшении теплоснабжения до 90% и серьезном нарушении работы канализации.

Подготовка к зиме

Последние несколько месяцев Украина готовилась к зиме: над критически важными объектами, в частности подстанциями, передающими электроэнергию по стране, возводились защитные сооружения. Гражданское население, большинство из которых пережило серьезные отключения света и тепла прошлой зимой, запаслось аккумуляторами и небольшими газовыми обогревателями.

Украинские власти потратили сотни миллионов долларов на ремонт электростанций и подстанций, а также на установку менее крупных энергетических объектов, таких как газовые турбины, которые сложнее вывести из строя. Украина также инвестировала в укрепление энергосети, чтобы она выдерживала нагрузку в холодное время года и могла перенаправлять электроэнергию, когда атаки выводят из строя линии электропередач.

Энергетические эксперты предупреждают, что эти меры в лучшем случае смягчат ожидаемый удар, но не остановят его. Глава аналитического энергетического центра DiXi Group Елена Павленко отметила, что четыре зимы войны настолько ослабили энергосистему страны, что пережить ещё одну будет всё равно что "бежать марафон с одним лёгким".

Прогнозы и уязвимость сети

Выступая в парламенте в августе, Шмыгаль выразил уверенность, что Украина войдет в зиму хорошо подготовленной. По его словам, страна располагала около 15 гигаватт доступной мощности, и он ожидал, что к концу года она вырастет до более чем 21 гигаватта. Этого достаточно, чтобы покрыть пиковое потребление, которое прошлой зимой достигало около 18 гигаватт.

Однако аналитик исследовательской группы Ukraine Facility Platform Мария Цатурян отметила, что нескольких ударов может хватить, чтобы вывести из строя 5 гигаватт, которые Украина восстановила за последние месяцы. В качестве доказательства уязвимости сети она привела отключение, произошедшее после удара 30 сентября.

Перехваченный российский план, по-видимому, призван обрушить и без того ослабленную украинскую энергосистему и предусматривает три этапа атак. На первом этапе удары будут нанесены по подстанциям вблизи западных границ Украины, которые импортируют электроэнергию из Европы. На втором этапе выведут из строя гидроэлектростанции. На третьем планируется остановить три действующие украинские АЭС.

Отключение света в Украине – последние новости

30 сентября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии после атаки россиянами на энергетические объекты Киева. В некоторых районах города также наблюдались перебои с водоснабжением.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что россияне пытаются оставить большую часть левого берега Киева без стабильного электроснабжения, поэтому наносят удары по линиям электропередачи над Днепром.

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