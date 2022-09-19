ВСУ освободили несколько населённых пунктов по направлению к нему.

Уже в ближайшее время Вооруженные силы Украины могут окружить город Лиман в Донецкой области.

Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.

По его словам, у украинской армии уже есть два плацдарма на левом берегу реки Оскол.

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Кроме того, украинские войска освободили несколько населённых пунктов по направлению к Лиману. Советник Офиса президента не стал их называть.

"Продвижение идет и на левый берег, продвижение идет и в сторону Лимана. Такими темпами в течение короткого времени Лиман может влететь в окружение или быть взят, а дальше открывается оперативный простор до Сватово", - сказал Арестович.

Также он прокомментировал новость о том, что глава "ДНР" Денис Пушилин предложил главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику объединить усилия для подготовки к псевдореферендуму о вхождении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Российской Федерации.

"Можно только представить, насколько фигово у них идут дела в военном отношении, если они пытаются обеспечить неприкосновенность условных границ статусом российской территории", - добавил Арестович.

Ранее сообщалось, что украинская армия с 17 сентября контролирует левый берег реки Оскол в Харьковской области.

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