Уже в ближайшее время Вооруженные силы Украины могут окружить город Лиман в Донецкой области.
Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.
По его словам, у украинской армии уже есть два плацдарма на левом берегу реки Оскол.
Кроме того, украинские войска освободили несколько населённых пунктов по направлению к Лиману. Советник Офиса президента не стал их называть.
"Продвижение идет и на левый берег, продвижение идет и в сторону Лимана. Такими темпами в течение короткого времени Лиман может влететь в окружение или быть взят, а дальше открывается оперативный простор до Сватово", - сказал Арестович.
Также он прокомментировал новость о том, что глава "ДНР" Денис Пушилин предложил главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику объединить усилия для подготовки к псевдореферендуму о вхождении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Российской Федерации.
"Можно только представить, насколько фигово у них идут дела в военном отношении, если они пытаются обеспечить неприкосновенность условных границ статусом российской территории", - добавил Арестович.
Ранее сообщалось, что украинская армия с 17 сентября контролирует левый берег реки Оскол в Харьковской области.