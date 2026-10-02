'ПриватБанк' повысил цены на валюту: актуальный курс доллара на пятницу

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,25 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 2 октября, подорожал на 25 копеек и составляет 45,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 51,10 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,55 гривни, а евро – по курсу 50,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в пятницу вырос на 41 копейку и составляет 45,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался неизменным и составляет 51,02 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 2 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,83 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,70 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 22 копейки и составляет 45,22 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,71 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 6 копеек и составляет 51,18 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,51 гривни за евро.

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