Брэдли Купер получил главную роль в перезапуске франшизы G.I. Joe

Фильм снимет актер-комик Дэнни Макбрайд.

11-кратный номинант на "Оскар" Брэдли Купер ("Афера по-американски", "Звезда родилась", "Маэстро", франшизы "Мальчишник в Вегасе", "Стражи Галактики") получил главную роль в новом перезапуске супергеройской франшизы "Джи Ай Джо" (G.I. Joe).

Как сообщает Variety, звездный американский актер сыграет роль полевого командира Дюка в фильме студии Paramount G.I. Joe по сценарию актера-комика Дэнни Макбрайда ("Ананасовый экспресс", "Гром в тропиках", "Конец света по-голливудски"), который также прославился как создатель сериала "Праведные Джемстоуны" и сценарист трех последних фильмов франшизы "Хэллоуин". Для него эта картина станет первой крупной режиссёрской работой.

Подробности сюжета и информация об остальном актерском составе пока не разглашаются, однако в Paramount обещают, что картина предложит свежий взгляд на культовую серию игрушек от компании Hasbro.

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Кроме того, в Paramount подтвердили, что проект G.I. Joe больше не связан с франшизой "Трансформеры": идея кроссовера между этими вселенными была предложена в конце фильма 2023 года "Трансформеры: Время звероботов".

Франшиза G.I. Joe – что известно

Первый фильм серии "Джи Ай Джо: Атака Кобры" (G.I. Joe: The Rise of Cobra) режиссера Стивена Соммерса вышел в 2009 году, а его сюжет был основан на серии комиксов G.I. Joe, издаваемых с 1967 года (вдохновением для них, в свою очередь, послужили игрушки Hasbro, впервые представленные в 1964 году).

Тогда главную роль командира Конрада Хаузера по прозвищу "Дюк" сыграл Ченнинг Татум ("Моргни дважды", "Дэдпул и Росомаха", "Грабитель с крыши", "Мстители: Доктор Дум", франшизы "Супер Майк", "Мачо и ботан").

Он также повторил эту роль в сиквеле 2013 года "Джи Ай Джо: Атака Кобры 2" (G.I. Joe: Retaliation), но на этот раз это был уже второстепенный персонаж.

Оба фильма, хотя и получили плохие отзывы от критиков, тем не менее имели успех в прокате.

В 2021 году франшизу решили возродить приквелом "Глаза змеи: Начало Джи Ай Джо" (Snake Eyes), но в этой части сюжет сосредоточился на персонаже другого члена команды G.I. Joe, тогда как Дюка в ней вообще не было. Впрочем, картина получила слабые отзывы и не смогла окупиться в прокате.

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