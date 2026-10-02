Доллар дорожает в конце недели: курс доллара и евро на 2 октября

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,71 грн, а евро – 50,51 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 2 октября, вырос на 22 копейки и составляет 45,22 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,71 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 6 копеек и составляет 51,18 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,51 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,00 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,83 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,30 грн/евро, а курс продажи – 50,90 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 2 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,83 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,70 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что первая декада октября, скорее всего, пройдет для валютного рынка без резких изменений. Курс доллара может находиться преимущественно в пределах 44,7–45,1 гривни, тогда как курс евро будет колебаться примерно в диапазоне 50,5–52 грн.

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