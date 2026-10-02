В октябре Украина произведет 400 перехватчиков для реактивных дронов, - Зеленский

В настоящее время проходят испытания пять моделей.

Примерно половина беспилотников, которые Россия запускает по Украине, оснащена реактивными двигателями, из-за чего их гораздо сложнее сбить. При этом Украина до конца октября произведет около 400 дронов-перехватчиков для борьбы с ними. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Financial Times.

По словам Зеленского, сейчас Силы обороны уничтожают около 57% реактивных дронов и от 85% до 90% беспилотников обычного типа.

При этом Украина в ускоренном режиме разрабатывает скоростной дрон-перехватчик, способный сбивать российские реактивные беспилотники. Зеленский сообщил, что в настоящее время проходят испытания пять моделей таких перехватчиков. К концу октября, по его словам, Украина сможет произвести около 400 единиц одной из этих моделей, тогда как остальные четыре все еще находятся на стадии испытаний.

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Президент отметил, что одним из препятствий на пути создания средств противодействия российским дронамявляется нехватка двигателей для перехватчиков. "Двигатели – это ключевой момент; мы действительно импортируем их в больших количествах. Есть двигатели и нашего производства, но их недостаточно", - сказал он.

Он также упомянул о бюджетном дефиците, который препятствует разработке и серийному производству критически важных оборонительных вооружений.

Путин усиливает удары по Украине

Зеленский предупредил, что Путин поручил военному командованию отказаться от соблюдения правил ведения войны, и отменил все ограничения на удары по Украине. Теперь РФ атакует школы, больницы и центры обработки данных.

По данным СМИ, Россия этой зимой планирует обрушить на Украину до 1000 ракет, дронов и бомб и оставить крупные города без света, тепла и воды.

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