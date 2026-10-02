Украина получила почти €3 миллиарда от ЕС, - Зеленский

Получение средств стало возможным благодаря выполнению Украиной ряда требований партнеров.

Украина получила от Европейского Союза 2,9 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Очень своевременная поддержка, которая поможет обеспечить макрофинансовую стабильность Украины и укрепить нашу обороноспособность. Работаем вместе в полной координации, чтобы реализовать все договоренности", – написал глава государства.

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что предоставленный транш является частью уже предусмотренного финансирования в рамках Ukraine Facility. Его получение стало возможным благодаря выполнению Украиной 10 показателей в течение двух кварталов 2026 года и предыдущих лет. Они касаются банковского сектора, энергетики, аграрной политики, транспорта и других сфер. В частности, три показателя были выполнены досрочно.

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"В условиях сложной финансовой ситуации эти средства имеют критически важное значение для устойчивости государства, обеспечения ключевых расходов и возможности направлять больше собственных ресурсов на оборону", – подчеркнул глава правительства.

Премьер добавил, что при этом потребность в финансировании по-прежнему остается критической, и Кабмин максимально ускоряет принятие всех правительственных решений. Также правительство работает с парламентом, чтобы как можно быстрее принять необходимые законопроекты.

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В начале сентября премьер-министр Сергей Корецкий объявил, что Кабмин ввел жесткий режим экономии бюджетных средств с целью финансирования Сил обороны.

Из-за сложной ситуации с государственными финансами правительство отложило расходы, не являющиеся первоочередными. В то же время, по словам премьера, в первую очередь будут финансироваться оборона, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

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