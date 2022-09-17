Населенный пункт расположен на расстоянии 12 км до Лимана.

Воины 66 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины заявили об освобождении поселка Щурово Донецкой области.

Об этом украинские защитники сообщили в видеообращении, опубликованном в сети.

На кадрах из населенного пункта украинский защитник сообщает, что Щурово перешло под контроль ВСУ и полностью освобождено от российских захватчиков. После этого воин устанавливает украинский флаг над селом.

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Другой защитник добавляет: "Слава Украине!".

Село Щурово расположено на расстоянии 12 километров от Лимана Донецкой области, за который идут тяжелые бои. Жители Донбасса знают его, как курортный поселок. А тем временем оккупанты и коллаборанты убегают из городов, которые были захвачены Российской Федерацией еще в 2014 году. Предателей и захватчиков пугает украинское контрнаступление, в результате которого воины освободили Харьковскую область.

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