F-16 могут сбивать больше российских дронов, но есть одна проблема, - The National Interest

На вооружении Воздушных сил ВСУ находится не менее 40 истребителей F-16.

Поступление дополнительных многофункциональных самолетов F-16 требует оснащения их необходимыми видами снарядов и ракет, чтобы иметь возможность бороться с российскими воздушными угрозами.

Об этом говорится в статье издания The National Interest. Отмечается, что с начала первых поставок в июле 2024 года Киев получил от европейских союзников от 40 до 50 истребителей F-16. Около 40 таких самолетов находятся на вооружении Воздушных сил ВСУ. На данный момент Украина потеряла как минимум 5 таких самолетов.

"Тем не менее, общее влияние F-16 на поле боя было чрезвычайно позитивным для Киева. За более чем два года истребители американского производства стали жизненно важной оперативной движущей силой противовоздушной обороны Украины, перехватив более 1 тысячи российских дронов и ракет. На эти самолеты приходится примерно 80% боевых вылетов Военно-воздушных сил Украины", – говорится в статье.

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Отмечается также, что Киев расширил возможности по подготовке пилотов к полетам на западных истребителях, поскольку в страну поступили дополнительные F-16.

Когда США и европейские союзники по НАТО ввели F-16 в вооружение Воздушных сил Украины, ни один из украинских пилотов не был знаком с этими самолетами, а это требовало основательной подготовки на Западе. И обучение остается актуальным делом и сегодня, хотя сроки подготовки несколько сократились, отмечает издание.

При этом украинским пилотам в процессе обучения приходится сталкиваться с несколькими непростыми задачами, от которых зависит скорость освоения необходимых навыков для управления истребителями F-16. В частности, ключевым фактом является то, что системы контроля и предупреждения имеют свою специфику в английском языке, что также включает специализированную военную авиационную терминологию, отличающуюся от терминологии гражданской авиации на английском языке.

Однако, как предположило издание, большей проблемой для многих пилотов является тот факт, что F-16 не оснащен центральным управлением, как советские истребители.

При этом пилотское кресло в истребителях F-16 имеет уникальную конструкцию с углом наклона 30 градусов – разработанную, чтобы помочь пилоту справиться с чрезвычайной силой тяжести. Пилотское кресло совмещено со стационарным, чувствительным к давлению боковым джойстиком на правой консоли. Системы управления полётом установлены по бокам – зона для колен и ног пилота полностью открыта.

В апреле Украина получила первые мобильные симуляторы для обучения. Именно они помогают украинским пилотам быстрее переходить к управлению самолетами F-16. Симуляторы позволяют пилотам отрабатывать сложные боевые сценарии и даже отрабатывать миссии, и это, как было установлено, улучшает время реакции, принятие решений и ситуационную осведомленность.

Украине требуется больше боеприпасов для F-16

Украине требуется больше боеприпасов для F-16. В частности, Киев отмечает нехватку ракет AIM-9 Sidewinder и ракет AIM-120 AMRAAM.

Более того, на этой неделе украинские Военно-воздушные силы объявили, что нуждаются в большем количестве 20-мм снарядов для шестиствольной роторной пушки M61A1 Vulcan, установленной на борту F-16. Из этой пушки можно выпустить 6 тыс. снарядов такого типа за минуту.

По данным Bloomberg, Украина в настоящее время ведет переговоры с несколькими европейскими странами и производителями боеприпасов о поставках этих снарядов. Эти боеприпасы гораздо экономичнее, чем перехватчики класса "воздух-воздух", и помогают сберечь авиационные ракеты для использования их против крылатых ракет россиян.

Снаряды калибра 20 мм уже доказали свою эффективность в сбивании реактивных дронов, которые Россия все чаще запускает для нанесения ударов по украинской инфраструктуре. В частности, чтобы сбить один дрон, нужно выпустить примерно 150 снарядов, а F-16 могут выпускать по 10 тыс. снарядов ежедневно во время интенсивных атак.

F-16 на вооружении Украины

Как сообщал УНИАН, в условиях недостаточных поставок ракет AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM украинским пилотам F-16 приходится экономить выстрелы и рассчитывать на встроенные в самолеты пушки.

Кроме того, по данным газеты The Wall Street Journal, Украина столкнулась с проблемой технического обслуживания истребителей F-16 на фоне роста атак российских реактивных дронов. Задержки с техническим обслуживанием привели к тому, что значительная часть украинских F-16 не может выполнять боевые задачи.

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