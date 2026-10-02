Россияне разрушили уже третий дата-центр в Киеве за последние дни

Дата-центры – критически важные узлы интернет-связи.

В результате атак российских оккупантов был разрушен дата-центр dline, расположенный по адресу улица Предславинская, 28 в столице. Об этом компания-владелец дата-центра сообщила в комментарии "Громадському радіо".

В компании сообщают о приостановке работы по состоянию на 1 октября и добавляют, что все сервисы и данные клиентов перенесены на резервные площадки.

В целом dline.ua стал уже третьим дата-центром, который заявил о приостановке работы после российских атак за последние несколько дней. В частности, враг ранее несколько раз атаковал дата-центр Cosmonova, который был вынужден прекратить работу.

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Удары России по датацентрам – последние новости

На днях российские оккупанты усилили удары по дата-центрам и телекоммуникационным объектам в Украине. Это привело к перебоям с интернетом в Киеве. Дата-центры обеспечивают вычислительную мощность и отвечают за хранение данных для веб-сайтов, корпоративных систем и широкого спектра онлайн-сервисов. Без них практически невозможно загрузить ни один сайт или приложение.

Накануне получил критические повреждения от вражеских ударов и полностью прекратил работу дата-центр "Парковый" в Киеве. Восстановление сервисов на этой площадке невозможно, заявили в компании. В дата-центре подчеркивают, что сотрудники не пострадали. Данные клиентов "Паркового" развернуты на резервных площадках в ЕС.

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