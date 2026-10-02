Россия и Беларусь использовали мигрантов как оружие против Евросоюза: NYT раскрыл схему

Россия и Беларусь заманивают жителей Ближнего Востока и Африки, иногда предлагая даже чартерные рейсы в Москву или Минск.

Россия и Беларусь содействуют сложной схеме незаконной переправки мигрантов с Ближнего Востока и из Африки через границу в Латвию и другие страны НАТО и Евросоюза.

Об этом пишет The New York Times. Издание отметило, что только за этот год в Латвию прибыли тысячи мигрантов. А более 11 000 получили отказ, и эта цифра постоянно растет.

Для сравнения: до начала полномасштабной войны эти цифры были в три раза меньше. Также неизвестно, сколько людей прибывают в Латвию незаконно, через забор.

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Как отметили латвийские чиновники, Россия и Беларусь заманивают жителей Ближнего Востока и Африки, иногда предлагая даже чартерные рейсы в Москву или Минск. После этого РФ и Беларусь обеспечивают им перевозку к границам с Литвой, Латвией, Польшей и другими западными странами. Когда мигранты попадают в Латвию, они пытаются связаться с контрабандистами и продвигаться дальше на Запад.

Цель РФ, отмечают чиновники, создать напряженность в странах Запада. В частности, в Латвии они пытаются сделать это накануне парламентских выборов, чтобы привести к власти большее количество дружественных к России законодателей. Между тем в Кремле опровергают эту информацию или вообще не комментируют её.

На этом фоне Латвия усилила охрану границы с Беларусью. В частности, по всей её протяжённости установили высокий стальной забор, увенчанный колючей проволокой, камерами, дронами и датчиками движения. Также на границе постоянно работают патрули быстрого реагирования.

Чиновники отметили, что схема с мигрантами – это часть более широкой стратегии России по сеянию раздора на Западе. Цель Кремля – навязать странам последствия поддержки Украины и связать ресурсы полиции, военных и служб безопасности, при этом не допустив тотальной войны.

Проблема мигрантов в Европе

Напомним, что в Европе на фоне роста популярности ультраправых партий всё чаще поднимается вопрос о проблеме мигрантов. В частности, в апреле премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил своего оппонента Виктора Орбана в использовании мигрантов для обеспечения победы Фицо в Словакии. По словам Мадяра, Орбан специально отправлял мигрантов в Словакию, чтобы повлиять на внутриполитическую ситуацию в соседней стране.

Добавим, что в августе проблема мигрантов обострилась и в Испании. Тогда несколько тысяч беженцев из Марокко незаконно пересекли границу в районе Сеуты и начали разъезжаться по стране. Испания была вынуждена задействовать военных для решения этой проблемы.

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