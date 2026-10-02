Россияне сбили свой вертолет Ми-8, который убегал от украинских дронов, – СМИ

Российский Су-35 сбил вертолет, приняв его за украинский БПЛА.

Россияне потеряли еще один вертолет Ми-8 вместе с тремя членами экипажа. Как пишет тг-канал Fighterbomber, вертолет был, по предварительной информации сбит российской ПВО.

"Вчера мы потеряли еще один Ми-8 вместе с экипажем. Причины я называть не буду. Причина классическая, которую человечество вряд ли когда нибудь победит, несмотря на ИИ, роботов, нейросети, "свои-чужие" и прочие чудеса науки и техники", - пишет Fighterbomber.

Как пишет Exilenova+, вертолет выводили с площадки из-за угрозы беспилотников. При этом выводили его в ту же сторону, куда летели украинские БПЛА.

Видео дня

В результате российский Су-35 сбил вертолет, ошибочно приняв его за вражеский БПЛА.

Потери российской авиации

В начале сентября сообщалось, что украинские дроны поразили российские вертолеты Ми-35 и Ми-8 на аэродроме "Таганрог-Центральный".

А чрез несколько дней Силы обороны поразили ряд важных целей противника. В частности, в Новороссийске были поражены корабли, а в Анапе – палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8.

СМИ писали, что в России собираются произвести 72 вертолета Ми-8 в 2026–2027 годах, что вдвое превышает текущие темпы выпуска. такие темпы производства даст РФ возможность компенсировать ранее понесенные потери Ми-8. Однако маловероятно, что в России смогут произвести необходимое количество вертолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: