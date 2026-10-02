В Британии авиакомпаниям запретят разделять детей с родителями в самолетах

Правительство Великобритании представило законопроект, который запретит авиакомпаниям взимать с родителей дополнительную плату за возможность сидеть рядом со своими детьми в самолете.
Новое правило обяжет авиакомпании бесплатно предоставлять места детям в возрасте до 14 лет рядом с родителями или сопровождающим их взрослым, пишет The Independent.
Также, согласно документу, пассажирам больше не придется платить за исправление ошибки в имени при бронировании билета.
Премьер-министр Энди Бернем заявил, что эти регуляторные изменения являются частью более масштабной кампании по борьбе с "мелкими, но многочисленными сборами", с которыми сталкиваются семьи при планировании отпуска.
"Взимать плату с родителей только за то, чтобы они могли сидеть рядом со своими детьми, – это, проще говоря, грабеж. Требовать внушительную сумму за обычную опечатку в форме бронирования – тоже неправильно. Людям надоели эти мелкие, но набегающие в итоге сборы, поэтому я намерен положить им конец", – заявил британский премьер.
По данным Министерства транспорта Великобритании, на сегодняшний день совместное размещение родителя и ребенка в полете туда и обратно может обойтись в сумму до 104 фунтов стерлингов (около 6200 гривень).
Ожидается, что правительство введет эти меры до начала летнего сезона отпусков в следующем году.
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