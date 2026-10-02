Действительно ли украинские F-16 в катастрофическом состоянии: заявление МИД

Международные партнеры Украины теперь проводят капитальный ремонт самолетов даже быстрее, сообщают в министерстве.

В Министерстве иностранных дел Украины опровергают утверждения западных СМИ о том, что украинские многоцелевые истребители F-16 имеют низкий уровень исправности. Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сообщил в сети X.

Он отметил, что Украина интенсивно использует свой парк F-16 в сложных условиях. Кроме того, отмечается, в Украине всегда понимали, что поддерживать эти самолеты в боеспособном состоянии будет непросто, в частности потому, что некоторые компоненты для этой ранней модификации F-16 уже не производятся и найти их становится все труднее.

"Впрочем, недавние сообщения о якобы катастрофически низком уровне исправности самолетов и чрезмерно длительных сроках обслуживания не соответствуют действительности. Наши промышленные партнеры не только продолжают передавать самолеты после капитального ремонта, но и делают это все быстрее", – подчеркнул Тихий.

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Он заявил, что сроки технического обслуживания сокращаются, а не увеличиваются. При этом, по его словам, в Украине полностью доверяют промышленным партнерам и уверены, что они смогут еще больше усовершенствовать процессы технического обслуживания.

"Это позволит обеспечить максимальную боеготовность и исправность F-16 в течение зимних месяцев, когда эти возможности будут нужны больше всего", – уверен Тихий.

Как отметил пресс-секретарь, никакие сообщения не должны подрывать доверие к международному финансированию, обеспечивающему техническое обслуживание F-16, или ставить под сомнение необходимость в новых F-16 из арсеналов стран-партнеров.

"Мы не должны позволить дезинформации ослабить эту жизненно важную поддержку. Модернизация и обслуживание нашего парка F-16 и в дальнейшем остаются ключевыми для защиты воздушного пространства Украины и её народа", – заявил Тихий.

Что этому предшествовало

Недавно издание The Wall Street Journal распространило информацию о том, что Украина столкнулась с проблемой технического обслуживания истребителей F-16, которая может ослабить её противовоздушную оборону на фоне роста количества российских реактивных беспилотников. В частности, тогда утверждалось, что задержки с обслуживанием в Бельгии привели к тому, что значительная часть украинского парка F-16 не может выполнять боевые задачи.

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