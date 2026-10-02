Samsung внезапно повысила цены на Galaxy S26 – некоторые версии подорожали на €200

В Европе базовый Galaxy S26 с 256 ГБ памяти теперь стоит €1100, а топовая конфигурация S26 Ultra преодолела отметку в €2000.

Samsung неожиданно увеличила цены на смартфоны серии Galaxy S26. Подорожание затронуло модели Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra – теперь за некоторые конфигурации придется заплатить на 100–200 евро больше. При этом устройства уже стоили дороже предшественников на момент выхода.

В Европе базовый Galaxy S26 с 256 ГБ памяти теперь стоит €1100, а версия на 512 ГБ – €1300. Galaxy S26+ подорожал до €1350 за 256 ГБ и €1550 за 512 ГБ, пишет SammyFans.

У Galaxy S26 Ultra цены еще выше. Его стоимость составляет €1550 за версию с 256 ГБ, €1750 за 512 ГБ и €2150 за 1 ТБ памяти. Таким образом, топовая конфигурация флагмана Samsung уже преодолела отметку в €2000. Исключением стал Galaxy S26 FE, который Samsung представила месяц назад: его цена пока не изменилась.

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Samsung официально не объявляла о новом повышении цен. Производитель просто обновил рекомендованную стоимость смартфонов на своем сайте. По информации СМИ, одной из основных причин стали растущие цены на компоненты – в частности, оперативную память DRAM, флеш-память NAND и процессоры.

Подорожание в Европе произошло вслед за аналогичными изменениями на других рынках. Например, в США практически все конфигурации телефонов подорожали на 100 долларов.

По слухам, Samsung может повысить стартовые цены на серию Galaxy S27 сильнее, чем первоначально планировала. Удорожание коснется разных моделей и версий устройств.

Официальная презентация серии Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года, вероятно, в феврале. Ранее в сети показали Galaxy S27 Ultra в обновленном дизайне.

Новая утечка о Galaxy S27 Pro указывает на то, что именно эта модель может стать самым интересным флагманом Samsung в 2027 году – и, возможно, более рациональным выбором для большинства пользователей.

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