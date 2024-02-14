Аналитики RUSI пришли к выводу, что Кремль рассчитывает воевать до 2026 года

Британский исследовательский центр RUSI оценил текущий потенциал армии РФ в ведении войны против Украины. Аналитики назвали ориентировочное количество личного состава оккупантов, который сейчас воюет против ВСУ.

Эксперты RUSI отметили, что в настоящее время группировка оккупантов насчитывает 470 тыс. "штыков", 2060 танков и 7080 различных ББМ, преимущественно МТ-ЛБ, БМП и БТР, 1130 реактивных систем залпового огня и около 4780 единиц ствольной артиллерии, из которых 20% - самоходная артиллерия.

При этом российские оккупанты могут рассчитывать на поддержку 310 ударных самолетов ВКС РФ и 290 вертолетов, из которых 110 – это ударные. В RUSI предупредили, что авиация оккупантов и в этом году способна оказывать интенсивную поддержку войскам на земле, что будет влиять на результативность армии РФ. Хотя у российской авиации и есть проблемы с персоналом, который бы мог эффективно выполнять задачи.

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Аналогичная ситуация, по оценке RUSI, складывается и с артиллерией у россиян. В частности, поставки 152-мм снарядов у них нестабильны, а с боекомплектом до 220-мм РСЗО типа "Ураган" есть проблемы.

Аналитики отметили, что на этот и следующий годы минобороны РФ запланировало значительное увеличение производства боеприпасов, но вряд ли российская промышленность сможет "выжать" запланированный результат, поэтому полученные 2 млн снарядов от КНДР хотя и усилят армию РФ на поле боя в этом году, но не дадут преимущества.

Эксперты отметили, что что касается живой силы, то фиксируется ее увеличение. С 360 тыс. человек до 470 тыс. в течение 2023 года, что в свою очередь демонстрирует способность РФ восстанавливать потери.

Учитывая цифры аналитики RUSI пришли к выводу, что Кремль рассчитывает воевать до 2026 года, потому что именно такой "горизонт планирования" им сейчас дает текущая ресурсная база россиян.

Война в Украине: новости

В районе села Крынки Херсонской области, российская армия увеличила количество попыток выбить ВСУ с позиций на левобережье.

А издание Business Insider со ссылкой на международный институт стратегических исследований сообщило, что только в течение прошлого года РФ потеряла около 1120 танков в войне против Украины.

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