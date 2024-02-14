В Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои.

На тот случай, если основная логистическая артерия в Авдеевку будет перерезана противником, украинским командованием предусмотрены запасные пути снабжения. Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Он отметил, что по состоянию на сейчас ситуация на линии боевого столкновения возле Авдеевки является "динамичной и может меняться буквально каждый час". "Наши войска прилагают все возможные усилия, чтобы удерживать определенные позиции", - подчеркнул спикер .

Лиховой отметил, что в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, поэтому это диктует определенную смену тактики, в частности, и со стороны оккупантов. "Враг понемногу включает некоторые бронегруппы в Авдеевке - и на севере, и на юге, а в некоторые дни он работает малыми штурмовыми группами", - добавил он. При этом подчеркнул, что на это направление Россия бросила большое количество оккупантов. "Всего на Авдеевском направлении враг сосредоточил около 50 тысяч человек личного состава", - отметил он.

Лиховой рассказал, что Силы обороны придерживаются концепции, чтобы защищать населенные пункты, но "не держим груды камней, груды обгоревшего железа, которые оставались на наших позициях". По его словам, главное - сохранить жизнь бойцы и отвести их на другой рубеж, действовать гибко.

Лиховой добавил, что обстрелы врагом из артиллерии, ракетами населенных пунктов Покровского района Донецкой области, которые немного западнее Авдеевки, показывают, во что может превратиться каждый из них после того как линия фронта передвинется чуть западнее. "Поэтому важно держать Авдеевку и каждый населенный пункт", - подчеркнул он. При этом напомнил об обстреле оккупантами этой ночью Селидово, где есть много погибших и раненых, в том числе и детей.

Оккупанты обстреляли Селидово-что известно

Как сообщал УНИАН, в результате ночной массированной атаки российскими оккупантами по Селидово (Донецкая область) три человека погибли, а 12 получили ранения, среди которых трое детей 7, 12 и 16 лет.

Россия также обстреляла медицинское учреждение. От попадания средств поражения погибли трое гражданских-38-летняя женщина, которая находилась в больнице на хранении беременности, и 36-летняя мать с сыном 9 лет. Также получили травмы 6 пациентов-самому старшему - 76 лет, самой младшей крохе завтра должно исполниться 6 месяцев.

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