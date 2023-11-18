Нанесены удары по районам скопления личного состава оккупантов, поражен пункт управления и взорван склад боеприпасов противника.

Силы обороны Украины нанесли новые сокрушительные поражения российским захватчикам на линии фронта и в тылу. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.

Кроме того, украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскому средству и складу боеприпасов противника.

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При этом, по данным Генштаба, враг нанес 5 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Отдельно сказано, что российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивают зерновой урожай мирных граждан. в частности, во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная "власть" пытается баржами вывезти похищенную пшеницу в свои порты.

Как сообщал УНИАН, на самые горячие участки фронта военным распределят более двух тысяч украинских беспилотников. Среди них - коптеры и БПЛА самолетного типа: разведывательные, камикадзе, многоразовые бомберы.

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