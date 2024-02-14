Несмотря на это, по мнению экспертов, РФ сможет вести боевые действия еще минимум три года.

Только в течение прошлого года РФ потеряла около 1120 танков в войне против Украины, сообщает Business Insider со ссылкой на международный институт стратегических исследований.

"Потери танков с начала полномасштабного вторжения сейчас, вероятно, превышают 3000 единиц. Для сравнения, потери танков России на поле боя больше, чем количество, которое она имела, когда она начала свое наступление в 2022 году", – сказал генеральный директор Международный институт стратегических исследований Бастиан Гигерих.

Несмотря на такие потери, по его мнению, РФ сможет вести боевые действия еще в течение нескольких последующих лет. Он объясняет, что Кремль смог частично восстановить свои потери путем расконсервирования старой техники из хранилищ и строительством новой.

Видео дня

"Россия должна быть в состоянии поддерживать это в течение еще двух-трех лет, хотя при этом ей придется пожертвовать качеством ради количества. Из-за длительной войны Россия обратилась за оружием к таким союзникам, как Северная Корея и Иран, из-за нехватки оружия", - пишет издание.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

Украинские морские дроны потопили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В итоге корабль получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

Сырский и Умеров поехали под Авдеевку и Купянск. Там они заслушали командиров бригад, тактических групп и группировок, ведущих оборонительные действия.

Вас также могут заинтересовать новости: