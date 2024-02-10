Вражеские штурмы остаются пехотными – бронетехнику противник не применяет.

На левобережье Днепра в Херсонской области в последнее время уменьшилось количество атак со стороны российских оккупационных войск. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Украинский плацдарм остается костью в горле для оккупантов, они продолжают штурмовые действия, при том, что по состоянию на сейчас уже не могут формировать большое количество таких штурмовых групп", – добавила она в эфире телеканала FREEДОМ.

Если раньше захватчики позволяли себе до 15 штурмовых групп за сутки, то сейчас речь идет о 2-4 попытках штурмовых действий со стороны противника. Все они не имели результата.

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"Можем констатировать, что это все же "мясные штурмы" группами по 10-15 человек с разных направлений, и, как правило, на исходные позиции возвращается до 30% от первоначального состава", – отметила Гуменюк.

По ее словам, вражеские штурмы остаются пехотными – бронетехнику противник не применяет. Очевидно, бережет ее на потом, когда на левобережье появится и украинская техника.

"Очевидно, что враг верит в наши усилия и понимает, что вскоре там появится наша бронетехника и, тогда им будет своя больше нужна. Потому что первые штурмы, которые они делали, по классике тактики были в сопровождении бронетехники, потеряли они ее довольно много. Так, вдоль Олешковской трассы стоит значительное препятствие из поврежденной вражеской техники, которую они не могут ни забрать, ни использовать", – констатировала Наталья Гуменюк.

Война в Украине: что происходит на передовой

Российские оккупанты вошли в Новомихайловку в Донецкой области и заняли 10-15% территории села. Такую оценку дал эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Тем временем в Генштабе сообщили, что оккупанты концентрируют атаки на двух направлениях фронта – Авдеевском и Марьинском. Только на Авдеевском украинские военные отбили более 30 вражеских атак, а на Марьинском противник пытался улучшить свое положение 31 раз. При этом всего на фронте с начала суток произошло 87 боестолкновений.

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