Украинская разведка перехватила радиопереговоры россиян.

От враждебного большого десантного корабля "Цезарь Куников" после украинской атаки осталось лишь "маслянистое пятно".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, ссылаясь на перехваченные радиопереговоры россиян с места уничтожения корабля. В сообщении сказано, что визуальный осмотр места затопления корабля осуществляют вертолеты Ка-52 и Ми-8 государства-агрессора. Ретранслятором информации выступает военно-транспортный самолет Ан-26 Воздушно-космических сил РФ.

"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", - цитирует ГУР российского пилота, который в радиоперехвате констатирует уничтожение корабля.

В ГУР Минобороны отмечают, что большой десантный корабль "Цезарь Куников" в течение десяти дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки, (так называемого "слипа"), с которой оккупанты осуществляют загрузку кораблей военным вооружением и техникой.

"По предварительной визуальной оценке осадки корабля — во время затопления "Цезарь Куников" был загружен", - отмечают в украинской разведке.

Уничтожение "Цезаря Куникова"

Как сообщал УНИАН, рано утром 14 февраля жителей оккупированной Алупки на юге Крыма разбудили взрывы и стрельба в море недалеко от берега.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало, что российский корабль "Цезарь Куников" атаковали несколько морских дронов Magura.

Успешную миссию по уничтожению корабля осуществили спецназовцы "группы 13" ГУР МО Украины.

Отмечалось, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

Корабль получил критические пробоины по левому борту и тонул. Это одно из новейших российских судов, которое могло вместить 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

В ГУР отмечали, что поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела. Большинство членов экипажа "Цезаря Куников" погибли.

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