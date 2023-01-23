Противники несут серьезные потери, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях с целью оккупации всей Донецкой области.

На одном из направлений противники потерпели провалы, об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 понедельника, 23 января. "Враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях для захвата всей Донецкой области, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены", - говорится в сводке.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали населенные пункты Спорное, Выемка, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк.

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На Авдеевском направлении враг обстреливал Бердичи, Авдеевку, Водяное, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку. Также вражеским обстрелам подверглись районы десятков населенных пунктов в Харьковской, Сумской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются. На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население - сегодня враг бил из РСЗО по поселку Антоновка и по Херсону.

Война России против Украины - что надо знать

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне продолжают наступать на Бахмутском направлении и вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском, Запорожском и Лиманском направлениях.

Также стало известно, что украинские воины 23 января поразили вражеский склад логистики и три района сосредоточения захватчиков. Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже составляют 121 тыс. 480 оккупантов.

Военный летчик-инструктор, полковник запас ВСУ Роман Свитан спрогнозировал, что захватчикам не "светят" прорывы в нашем государстве.

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