За сутки в частности уничтожено пять вражеских танков, восемь боевых бронированных машин, два беспилотника и один корабль или катер.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 720 российских оккупантов. Кроме этого, враг потерял немало техники.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 121 тыс. 480 человек, из которых 720 уничтожено за минувшие сутки.

Кроме того, враг потерял:

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3 тыс. 150 танков (5 за сутки),

6 тыс. 276 боевых бронированных машин (8 за сутки),

2 тыс. 146 артиллерийских систем (2 за сутки),

447 реактивных систем залпового огня (2 за сутки),

220 средств противовоздушной обороны,

287 самолетов, 277 вертолетов,

1 тыс. 894 беспилотника оперативно-тактического уровня (2 за сутки),

749 крылатых ракет,

18 кораблей / катеров (1 за сутки),

4 тыс. 936 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4 за сутки) и 193 единицы специальной техники.

Война в Украине: новые провалы россиян

Ранее УНИАН уже сообщал, что за минувшие сутки ВСУ поразили пять районов сосредоточения россиян и два склада боеприпасов. Президент Зеленский сообщил, что Украина может победить уже в этом году. Однако скорость получения победы также зависит от нескольких факторов.

Утром 23 января в Генштабе сообщили, что на Донбассе украинские военные отбили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов. Помимо этого, защитники Украины ликвидировали три вражеских склада боеприпасов и сбили беспилотник россиян. Потери РФ стремительно растут, известно, что на временно оккупированных территориях Запорожской области больницы переполнены рашисты, но медики отказываются их лечить.

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