Это усложняет ситуацию, говорит представитель бригады.

В Волчанске Харьковской области российские оккупационные войска пытаются использовать подземные коммуникации для накопления сил, чтобы потом идти на штурмы. Но пока что это результата врагу не приносит.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Александр Даниленко. По его словам, в подземных коммуникациях враг накапливает не только личный состав, но и боекомплект. Это, конечно, усложняет ситуацию.

"Одно дело, когда враг прячется в подземных коммуникациях, а другое – когда он пытается прятаться в руинах города. Конечно, в руинах его передвижения проще заметить нашей аэроразведке, которая затем передает координаты нашей артиллерии, минометчикам, дронщикам. И они уже потом отрабатывают по врагу. Но чтобы попасть в те же самые подземные коммуникации, нужно зайти по поверхности земли. Такое движение также замечается и по врагу отрабатывается", – добавил Даниленко.

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Сейчас Волчанск – это одни руины, город полностью уничтожен. На земле лежат обломки бетона и кирпича. Уцелевших зданий в городе нет, подчеркнул он. Линия обороны в городе проходит по реке Волчья, которая делит Волчанск на южную и северную части.

По словам представителя бригады "Гарт", в Волчанске и расположенных поблизости населенных пунктах российские войска прибегают к штурмам преимущественно малыми пехотными группами до 10 человек. Вражеские войска работают под прикрытием дронов, артиллерии и минометов.

На других участках в зоне ответственности бригады – это государственная граница Украины со страной-агрессором – пытаются действовать преимущественно диверсионно-разведывательные группы противника. Они также удачно обнаруживаются украинскими аэроразведчиками и наземной разведкой и уничтожаются.

"Продвижения врага на направлении нет. Хотя он постоянно, ежедневно пытается и форсировать реку Волчья, и пройти по другим участкам, чтобы зайти на территорию Украины", – акцентировал Даниленко.

Он отметил, что на Волчанском направлении, где работает бригада "Гарт", ситуация остается стабильно сложной и напряженной. У врага очень много и техники, и личного состава, но украинские защитники не дают российским войскам продвинуться и эффективно отрабатывают по вражеским силам дронами, артиллерией, реактивными системами залпового огня, минометами.

"Продвижения врага на направлении нет. Бригада "Гарт" и другие подразделения, которые работают на этом направлении, сдерживают врага, не дают ему продвинуться на севере Харьковщины", – резюмировал Даниленко.

Ситуация на Харьковщине

Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что в пределах Харьковской области и Сумщины российские оккупанты накопили большие силы. Он отметил, что нельзя исключать того, что враг на любом отрезке не попытается использовать свои силы, чтобы расширить зону боев на территории Украины, прорвать границу. Поэтому все действия россиян тщательно отслеживаются еще на подходе к украинской границе.

Между тем бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады взяли в плен оккупанта на Харьковщине. Сделали они это с помощью дрона с шоколадом.

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