Российские войска обостряют обстановку, заявил Владислав Волошин.

На юге Украины ситуация становится все более угрожающей. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телеканала "Мы-Украина".

"На юге ситуация довольно непростая, потому что враг начинает обострять обстановку, начинает увеличивать количество и штурмовых действий, и обстрелов, ударов дронами, ракетных, авиационных ударов", - сказал он.

По его словам, каждый день ударов и штурмов становится больше "на несколько десятков":

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"И в частности, на Херсонском, Приднепровском направлениях враг начинает активизироваться. Еще две недели назад в феврале ситуация была несколько проще, а сейчас ситуация обострилась и на Запорожском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях".

Как добавил Волошин, на то, что враг активизируется, влияет несколько факторов, в частности, этому способствует улучшение погоды.

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, как сообщили в мониторинговом проекте DeepState 15 марта, российские войска захватили город Суджа в Курской области РФ, а также взяли под контроль два села - в Курской области РФ и на Луганщине (Рубанщина и Новолюбовка).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия накапливает силы, чтобы зайти с Курской области и окружить украинских военных на территории Украины.

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