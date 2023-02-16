Местные жители обнаружили 42 свежих могилы.

В районе временно оккупированного Луганска местные жители нашли 42 свежих могилы, в которых могли похоронить наемников частной военной компании "Вагнер". Массовое захоронение обнаружили в начале февраля 2023 года возле поселка Кировка.

Как сообщает "Русская служба BBC News", жители поселка рассказали, что могилы никто не посещает, и никто из захороненных там не был им знаком. Агентство отыскало в открытых источниках упоминания о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках.

"35 из них были россиянами, один – гражданином Беларуси, еще один родился в Узбекистане. На сайтах российских судов выложены судебные приговоры в отношении 20 человек, которые являются полными тезками похороненных в Луганске. Все они должны были сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы", – отмечает издание.

Видео дня

При этом, страницы полных тезок большинства мужчин, похороненных под Луганском, можно найти в соцсетях.

"Судя по публикациям, только один из них был сиротой, и еще несколько человек большую часть жизни провели в заключении и, возможно, не имели близких людей за пределами колоний. Большинство же постоянно контактировали с родными и друзьями", – добавили журналисты.

Отмечается, что захоронение неподалеку Луганска – уже третье кладбище, где обнаруживают десятки могил заключенных, воевавших против Украины в составе ЧВК "Вагнер".

ЧВК "Вагнер" на войне в Украине

Бойцы частной военной компании "Вагнер" принимают непосредственное участие в боях на Донбассе. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на востоке в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и подразделениях 2 армейского корпуса оккупантов потери составляют до 80% личного состава.

13 февраля украинские военные сбили над Бахмутом Донецкой области Су-24, который принадлежит российской частной военной компании "Вагнер". Именно этот самолет использовался во время съемок пропагандистского ролика, в котором главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин вызвал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль.

Вас также могут заинтересовать новости: