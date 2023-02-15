Там продолжаются круглосуточные атаки, ситуация напряженная, но защитники Украины не дают врагу достичь поставленных целей.

На Востоке в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и подразделениях 2 армейского корпуса оккупантов потери составляют до 80% личного состава.

"На востоке продолжается наступление врага. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Да, нашим тяжело. Вы сами видите, какую войну ведет РФ. Но наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери", - сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее данным, у врага эвакуация погибших и раненых ограничена или не осуществляется вообще.

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Маляр подчеркнула, что среди личного состава российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Украины отмечается существенное снижение уровня доверия к решениям командования русской армии по ведению боевых действий.

"Все больше российских военнослужащих осознают, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых "отрядов смертников" – подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно несут большие боевые и санитарные потери", - отметила заместитель министра обороны.

Она рассказала, что только один учебный центр на территории Ростовской области еженедельно отправляет около 500 спешно обученных мобилизованных, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки от 14 до 21 суток. По ее словам, такие военнослужащие, попадая на фронт, не желая выполнять роль "отрядов смертников", прибегают к намеренному повреждению боевой техники, преимущественно двигателей, которая, не совершив ни одного выстрела, с полным боекомплектом отправляется на ремонтные базы.

Ситуация на фронте: последние новости

Согласно сводке Генштаба ВСУ, 15 февраля враг продолжает наступать на пяти направлениях. Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, для чего существенно продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Подразделения Сил обороны Украины за сутки ликвидировали почти 700 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года ориентировочно составляют среди личного состава ‒ около 139 тыс. 770.