Проблема особенно актуальна в местах боевых действий.

Луганщина превращается в один большой могильник для российских оккупантов. Тела убитых врагов стихийно хоронятся на территории региона, а многие из них рашисты не забирают с поля боя. Это наносит значительный вред экологии.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на личной странице на Facebook: "В местах боев Луганщина превращается в большой российский могильник... Экология на Луганщине нарушена большим количеством погибших, которые стихийно похоронены. И рашистскими остатками, которые никто и не собирается хоронить. В связи с этим уже есть проблема с водой, которая заражена. Относительно вражеских трупов после деоккупации — мы будем собирать их пока в рефрижераторы, дальше определимся".

Гайдай также рассказал о ситуации в Белогоровке. Населенный пункт полностью уничтожен: рашисты системно обстреливают его и сбрасывают авиабомбы.

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Глава Луганской ОВА также затронул тему разминирования. По его словам, чтобы убрать взрывоопасные предметы с основных путей, территории объектов критической инфраструктуры и жилых площадей, понадобится 10 лет. А на разминирование всего региона уйдет гораздо больше времени.

Ситуация на Луганщине: последняя информация

По данным Гайдая, ВСУ осторожно продвигаются по направлению к Сватово. Рашисты успели стянуть резервы и организовать оборону. Поэтому украинские защитники стараются действовать аккуратно.

Как сообщил председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк, оккупанты укрепляют защитные позиции в Северодонецке. Они также проводят обыски среди местного населения, иногда увозят граждан в неизвестном направлении.

В Макеевке 6 ноября рашисты потеряли 500 человек личного состава. Забирать тела враг не торопится, ведь в таком случае придется выплачивать компенсацию родным ликвидированных оккупантов.

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