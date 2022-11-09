Луганщина превращается в один большой могильник для российских оккупантов. Тела убитых врагов стихийно хоронятся на территории региона, а многие из них рашисты не забирают с поля боя. Это наносит значительный вред экологии.
Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на личной странице на Facebook: "В местах боев Луганщина превращается в большой российский могильник... Экология на Луганщине нарушена большим количеством погибших, которые стихийно похоронены. И рашистскими остатками, которые никто и не собирается хоронить. В связи с этим уже есть проблема с водой, которая заражена. Относительно вражеских трупов после деоккупации — мы будем собирать их пока в рефрижераторы, дальше определимся".
Гайдай также рассказал о ситуации в Белогоровке. Населенный пункт полностью уничтожен: рашисты системно обстреливают его и сбрасывают авиабомбы.
Глава Луганской ОВА также затронул тему разминирования. По его словам, чтобы убрать взрывоопасные предметы с основных путей, территории объектов критической инфраструктуры и жилых площадей, понадобится 10 лет. А на разминирование всего региона уйдет гораздо больше времени.
Ситуация на Луганщине: последняя информация
- По данным Гайдая, ВСУ осторожно продвигаются по направлению к Сватово. Рашисты успели стянуть резервы и организовать оборону. Поэтому украинские защитники стараются действовать аккуратно.
- Как сообщил председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк, оккупанты укрепляют защитные позиции в Северодонецке. Они также проводят обыски среди местного населения, иногда увозят граждан в неизвестном направлении.
- В Макеевке 6 ноября рашисты потеряли 500 человек личного состава. Забирать тела враг не торопится, ведь в таком случае придется выплачивать компенсацию родным ликвидированных оккупантов.