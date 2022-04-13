100 ящиков со снарядами 125-го калибра были найдены в с. Королевка.

Во время патрулирования с. Королевка Киевской области нацгвардейцы обнаружили схрон оккупантов – 100 ящиков со снарядами 125-го калибра.

Об этом в Facebook сообщает Национальная гвардия Украины.

"Продолжается несение службы в освобожденных населенных пунктах Киевской области, где оккупанты оставили большое количество оружия, боеприпасов, а также возможна работа диверсионно-разведывательных групп. В частности, за эти сутки во время несения службы в Королевке Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте было найдено около 100 ящиков со снарядами 125-го калибра.

"Также патрулирование осуществляется в других населенных пунктах. Усиленные меры безопасности и комендантский час дадут возможность значительно обезопасить эти населенные пункты и защитить наших граждан. Гвардейцы и в дальнейшем будут нести службу в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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