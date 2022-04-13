Ирина Верещук подчеркнула, что это связано с опасностью на маршрутах.

Сегодня гуманитарные коридоры для эвакуации людей не откроются. Оккупанты срывают эвакуацию, блокируют автобусы и нарушают режим тишины.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в своем Telegram.

"Относительно гуманитарных коридоров на 13 апреля 2022 года. К сожалению, сегодня мы их не открываем. В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а на Луганщине они нарушают режим прекращения огня", - написала она.

По словам Верещук, оккупанты не только нарушают нормы международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах.

"Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что сегодня мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров. Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры снова как можно быстрее открылись. Бережем друг друга и нашу Украину!", - написала она.

Напомним, 12 апреля из Мариуполя, оккупированных населенных пунктов Луганской и Запорожской областей гуманитарными коридорами было эвакуировано более 2,6 тыс. человек.

Ранее УНИАН уже сообщал, что с 14 апреля "Укрзализныця" продолжает запускать электрички. Уже озвучен еще один маршрут.

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