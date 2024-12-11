По его словам, Украине хватит средств и оружия, чтобы продержаться по крайней мере до середины 2025 года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил убеждение, что Украине хватит имеющихся средств и оружия, чтобы противостоять российской агрессии еще по крайней мере полгода, даже если помощь от США прекратится. Об этом он заявил в интервью El Pais.

Он отметил, что возможное прекращение помощи от Вашингтона после прихода к власти Дональда Трампа является большой проблемой и вызовом для Украины, поэтому сотрудничество с новой администрацией должно быть "приоритетной стратегией".

"Я думаю, у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять, по крайней мере, в первой половине 2025 года. Мы выделим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимого военного оборудования в 2025 году. Сейчас мы получаем необходимое оружие из США. Это означает, что, по крайней мере, на первую половину года и далее, мы будем хорошо оснащены, чтобы противостоять этой агрессии", - отметил он.

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Марченко подчеркнул, что Украина должна "разумно" использовать это время для проведения необходимых переговоров с ключевыми союзниками в США.

Он также добавил, что единственная альтернатива вступлению Украины в НАТО - современная и сильная украинская армия, однако содержать ее только за счет собственных ресурсов невозможно.

"Сейчас мы тратим на военную кампанию более 26% ВВП. Это, конечно, потому, что мы находимся в самом разгаре войны. Но мы понесли много потерь, нам нужно пополнять технику. После полномасштабной войны потребуются очень значительные цифры, чтобы отучить Россию даже думать о возможной агрессии против Украины. А для того чтобы иметь такую сильную армию, нам нужно обязательство поставлять необходимое оружие, иметь доступ к ракетам и современным системам ПВО", - подчеркнул он.

Трамп и Украина - новости

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине после возвращения в Белый дом. Американский лидер заверил, что активно пытается положить конец войне.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена постарается передать Украине всю обещанную помощь до инаугурации Дональда Трампа.

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