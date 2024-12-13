Помощь выделят из военных запасов США.

Соединенные Штаты Америки выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что в новый пакет помощи войдут, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также Штаты передадут противотанковые вооружения и средства для противодействия беспилотникам.

Объявленный пакет помощи будет включать такое вооружение:

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боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);

беспилотные летательные аппараты (UAS);

противоминные машины, защищенные от засад (MRAPs);

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWVs);

легкие тактические автомобили;

средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия (CBRN);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

ракеты TOW;

боеприпасы для стрелкового оружия;

гранаты и тренировочное оборудование;

оборудование и боеприпасы для подрывных работ.

Также в сумму заложены запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

По словам Блинкена, помощь выделят из военных запасов США.

Помощь США Украине: что предшествовало

Советник Джо Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби сообщал, что президент США согласовал новый пакет помощи Украине. Отмечалось, что это будет уже 72-й такой пакет.

Содержание новой помощи не раскрывалось. Кирби лишь сказал, что Украину обеспечат дополнительными средствами противовоздушной обороны, артиллерией, дронами и бронетехникой.

В то же время высокопоставленный представитель администрации Байдена сказал в комментарии СМИ, что до середины января Штаты планируют доставить в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие важные средства.

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