Активные бои идут, в том числе, в центральной части города.

Оперативная обстановка в Торецке Донецкой области ухудшается. Враг постепенно просачивается и забирает город под свой контроль, информирует мониторинговый проект DeepState.

Активные бои идут, в том числе, в центральной части города, где есть многоэтажки, "которые, к сожалению, буквально все, перешли под контроль врага". Кроме того, российская пехота часто фиксируется между терриконами в северной части Торецка и западных его окрестностях.

Отмечается, что эти районы застроены частным сектором. Российская пехота постоянно пытается там спрятаться и закрепиться для дальнейшего продвижения в Торецке.

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"Не будет новостью, если в ближайшем времени северная часть города перейдет под полный контроль врага, ведь бесконечное применение пехоты, которую трудно находить среди застроек дается в знаки. Поражение по кацапне в большинстве случаев осуществляется fpv-дронами и сбросами с Mavic, что демонстрирует эти средства как основные по уничтожению врага и это очередное доказательство того, насколько эти средства необходимы нашим военным и каким важным является приобщение общества в закрытии этой потребности", – акцентировали авторы.

Также продолжаются бои в микрорайоне "Забалка" – он практически весь уже оккупирован. Россияне не прекращают попытки штурмов в направлении Щербиновки и Леонидовки, однако подразделения Сил обороны, которые держат там позиции, "умножают все попытки врага на ноль".

Война в Украине: это стоит знать

В 2025 году война в Украине может стать еще более жестокой, считает основатель 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Всеволод Кожемяко. По его словам, у администрации следующего президента США Дональда Трампа нет действительно "весомых аргументов", которые бы могли убедить РФ "сесть за стол переговоров с требованиями, которые были бы хоть примерно приемлемыми для Украины".

CNN писало, что пока Трамп продвигает прекращение огня, Украина теряет позиции на фронте. Отмечалось, что в декабре российские войска заняли около 400 квадратных километров новых территорий.

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