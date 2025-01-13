Украина теряет позиции на фронте, пока Трамп продвигает прекращение огня, - CNN

Путин вряд ли пойдет на уступки, поскольку считает, что имеет преимущество, считают аналитики и военные эксперты.

Украина теряет позиции на фронте, пока команда избранного президента США Дональда Трампа поддерживает идею прекращения огня, пишет CNN.

Накануне возвращения Трампа в Белый дом Киев готовится к сложному выбору. Украинские силы ведут оборонительные бои на нескольких участках линии фронта, им не хватает опытных военных, а темпы международной военной помощи могут замедлиться.

Правительство в Киеве внимательно следит за действиями Москвы и Вашингтона, подчеркивая свое стремление к "справедливому миру". Однако вопрос возвращения оккупированных территорий откладывается.

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На фоне значительных потерь российские войска продолжают атаковать Донецкую область, стремясь завершить ее оккупацию. Их ежедневный прогресс оценивается в несколько метров, а бои постепенно перемещаются в промышленные районы региона.

По данным WarMapper, Россия контролирует более 18% территории Украины, включая Крым, а также части Донецкой и Луганской областей, захваченные до 2022 года. В декабре российские войска заняли около 400 квадратных километров новых территорий.

Украинские силы испытывают значительное давление на востоке страны. Один из командиров сообщил: "Российские подразделения атакуют одновременно с нескольких направлений, что затрудняет концентрацию нашего огня".

"Хотя тактическая ситуация с вооружением, беспилотниками и дальними ударами не дает преимущества ни одной стороне, ключевым фактором остается живая сила, - отметил Мик Райан, автор блога Futura Doctrina.

Россияне продвинулись на расстояние трех километров от Покровска, а также заняли Курахово и часть Торецка. Один из командиров украинских батальонов сообщил об усилении российских обстрелов и авиаударов в районе Покровска.

Украинский военный представитель Виктор Трегубов объяснил, что бои продолжаются, а войска обороняются на объектах, таких как электростанции: "Российские силы разрушили большую часть города, но его полного захвата нет".

Реакция международного сообщества

Министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая на встрече Контактной группы в Германии, подчеркнул, что Украина сосредоточится на стабилизации фронта и укреплении обороны. Партнеры пообещали дополнительную помощь, в частности Германия передаст 30 000 беспилотников и новые системы ПВО.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул: "Мы должны поддерживать Украину и укреплять ее позиции для переговоров, которые завершат эту ужасную войну". Однако даже он не может прогнозировать позицию новой администрации Трампа.

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что, если США прекратят работу Контактной группы, ее формат нужно будет пересмотреть.

Мирные переговоры

Переговоры о прекращении войны остаются маловероятными. Аркадий Мошес в статье для 19FortyFive отмечает:

"Москва стремится не к компромиссу, а к полной победе. Для Путина это означает поражение Украины и публичное признание этого поражения Западом".

Бывший генерал США Кит Келлог, который может представлять интересы Трампа в Украине, заявил, что стремится достичь устойчивого урегулирования за 100 дней. Сам Трамп говорил, что может остановить войну за 24 часа после вступления в должность, но теперь уточняет: "Надеюсь, это займет менее шести месяцев".

Однако, как отмечает Мик Райан, Путин вряд ли пойдет на уступки, поскольку считает, что имеет преимущество.

Зеленский подчеркивает важность переговоров, которые обеспечат долгосрочные гарантии безопасности Украины. "Мы стремимся к справедливому миру на условиях, которые защитят нашу страну", - подчеркнул он.

Аналитики считают, что любые договоренности должны включать инвестиции в авиацию, защиту от ракет и современные вооружения. Однако Киеву придется искать компромиссы, в частности относительно территорий и вступления в НАТО.

На данный момент обе стороны пока что не демонстрируют готовности к переговорам. Представитель США Джон Кирби отметил: "Пока нет ожиданий относительно быстрого начала мирного диалога".

Переговоры Украины и России

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным, чтобы закончить войну в Украине. При этом политик не уточнил, когда она может состояться.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина и Россия пока не готовы к мирным переговорам.

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