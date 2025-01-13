Украине и ее защитникам станет еще труднее, уверен Всеволод Кожемяко.

Война в 2025 году не только не закончится, но и станет еще более жестокой, и на это есть причины, считает основатель 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Всеволод Кожемяко. Своим прогнозом он поделился с Украинской правдой.

"Стране и ее защитникам станет еще труднее. Политики, которые не понимают и не чувствуют поля боя, в надежде на скорые выборы будут пытаться вести агитацию, заигрывая с мирным населением и поддерживая военных (но ни первое, ни второе не будет искренним)", - описывает он развитие событий в 2025 году.

По его мнению, мирное население тем временем, "введенное в заблуждение тем, что якобы вместе с выборами приближается мир", будет все больше отдаляться от защитников.

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Кожемяко приводит аргументы, почему война не закончится. Во-первых, говорит, РФ это выгодно: они продвигаются вперед почти по всей линии фронта, перестроили экономику, научились обходить санкции, продолжают зарабатывать немалые деньги.

"Рейтинги их диктатора очень высокие, ему удалось убедить свое население в необходимости этой войны. Пропаганда развернута очень широко, существующей власти ничего не угрожает", - уверен военный.

Вторая причина, почему война не имеет шансов закончиться, - это то, что "администрация Дональда Трампа (избранный президент США, - ред.) "на самом деле не имеет действительно весомых аргументов", которые бы могли убедили РФ "сесть за стол переговоров с требованиями, которые были бы хоть примерно приемлемыми для Украины".

"Мир больше не однополярный, и США уже не имеют такого безоговорочного влияния, как раньше, хотя и остаются, пожалуй, наиболее влиятельным мировым игроком. Любая возможная конструкция мира с дополнительным привлечением других стран (Европа, Китай, Индия, Иран, Корея) не сложится быстро", - убеждает Кожемяко.

Третья же причина - ситуация на поле боя. Ее, по словам основателя бригады, "совершенно недооценивают и не понимают ни западные, ни, к сожалению, украинские политики, бизнесмены, граждане".

"Но ведь идет война, и положение на поле боя является огромной составляющей пазла мирных переговоров. Именно здесь формируется наша переговорная позиция. Именно здесь мы действительно можем на что-то влиять. Поэтому я уверен, что враг будет наращивать свои усилия, и война будет принимать еще более жестокие и инновационные формы", - подытожил Кожемяко.

Даже если и состоятся "какие-либо переговоры о мире", то этот мир, по мнению военного, не будет долгим:

"Ближайшие 50 лет, может и больше, мы, украинцы, будем жить с постоянной угрозой вторжения со стороны РФ", - отметил он.

И добавил, что "мы одни наиболее заинтересованы в существовании государства Украина, и в мире нам никто ничего не должен".

Другие прогнозы на 2025 год о войне в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, бывший командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес рассказал, закончится ли война в Украине в 2025 году. По его мнению, России будет сложно вести войну после 2025-го из-за проблем с экономикой.

В 2025 году в лучшем случае начнутся переговоры между Украиной и Россией, но о мире рано говорить, считает историк Ярослав Грицак. Стабильный мир он назвал "очень далекой перспективой".

О том, что потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено ближе к Пасхе, говорил министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми. В то же время он отметил, что пока не видит "никаких доказательств" того, что Путин готов сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну.

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